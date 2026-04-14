14 апреля 2026, 10:11

Российский "шахед" попал в админздание в центре Чернигова

Иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 14 апреля, в Чернигове раздались взрывы. Россияне атаковали город беспилотниками

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

"Один из шахедов попал в админздание в центре города", – говорится в сообщении.

В результате взрыва в админздании выбиты окна и повреждены двери.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 14 апреля РФ атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 8 локациях.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
