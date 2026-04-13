Катування 369 людей у школі на Чернігівщині: СБУ оголосила підозру генералу РФ

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо російського генерал-майора Дениса Баріли, якого підозрюють у причетності до масових катувань цивільного населення Чернігівської області на початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у березні 2022 року він командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії РФ. Підрозділи під його керівництвом брали участь в окупації селища Ягідне поблизу Чернігова.

Після захоплення населеного пункту російські військові, за даними СБУ, ув’язнили у підвалі місцевої школи 369 цивільних, серед яких було 69 дітей, включно з немовлятами. Людей утримували в антисанітарних умовах, без належної вентиляції, води, їжі та медичної допомоги.

За інформацією слідства, внаслідок таких дій загинуло 10 мирних жителів, а тіла частини загиблих тривалий час залишалися у приміщенні разом із живими людьми.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Барілу про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.

