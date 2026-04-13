13 квітня 2026, 15:15

Катування 369 людей у школі на Чернігівщині: СБУ оголосила підозру генералу РФ

Фото: СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу щодо російського генерал-майора Дениса Баріли, якого підозрюють у причетності до масових катувань цивільного населення Чернігівської області на початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2022 року він командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії РФ. Підрозділи під його керівництвом брали участь в окупації селища Ягідне поблизу Чернігова.

Після захоплення населеного пункту російські військові, за даними СБУ, ув’язнили у підвалі місцевої школи 369 цивільних, серед яких було 69 дітей, включно з немовлятами. Людей утримували в антисанітарних умовах, без належної вентиляції, води, їжі та медичної допомоги.

За інформацією слідства, внаслідок таких дій загинуло 10 мирних жителів, а тіла частини загиблих тривалий час залишалися у приміщенні разом із живими людьми.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Барілу про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом особам, причетним до катівень у Херсоні. За даними слідства, у підвалі захопленої будівлі в центрі тимчасово окупованого міста у 2022 році цивільних систематично утримували незаконно та піддавали катуванням. Людей тримали в антисанітарних умовах – без вікон і освітлення.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
