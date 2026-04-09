Вибухотехніки знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника, який збили Сили оборони України у Ніжинському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дрон виявили на відкритій місцевості неподалік одного з населених пунктів. Бойова частина БПЛА не здетонувала.

Вибухотехніки вилучили бойову частину безпілотника, а потім транспортували на спеціально визначений майданчик для подальшого знищення.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів до них заборонено наближатися чи торкатися їх. Про знахідки слід негайно повідомляти за номерами 102, військових, ДСНС або органам місцевої влади.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Уламки ракети впали в полі біля лісу.