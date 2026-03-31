31 марта 2026, 15:17

Весна поддержки: в Черниговской области провели форум для ветеранов и их семей

Фото: ГО "Захист держави"
В Прилуках состоялся форум ветеранов и их семей "Весна поддержки и новых возможностей", организованный местным центром ГО "Захист Держави". Событие объединило ветеранов войны, жен, матерей и детей защитников Украины

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

В рамках мероприятия руководитель областной организации Олег Обушный и глава районной организации Елена Малик подробно обсудили ветеранскую политику и новые возможности для развития в гражданской жизни – от образовательных инициатив до поддержки ветеранского бизнеса.

"Мы видим гражданскую жизнь не просто как возвращение домой, а как старт для новых достижений. Наша цель – дать ветеранам инструменты для реализации своего потенциала в профессиональной сфере и общине", – подчеркнул Олег Обушный.

Программа форума включала профессиональную поддержку: социометрию от психолога Алены Мусиенко, советы терапевта Наталии Степашко и презентацию фотохудожницы Евгении Жежерун о возможностях для реабилитации через путешествия по Украине.

Завершилось мероприятие творческим мастер-классом по изготовлению пасхальных украшений.

"Для нашей команды критически важно поддерживать семьи действующих военнослужащих и создавать условия для комфортного возвращения ветеранов домой", – подчеркнула Елена Малик.

ГО "Захист Держави" продолжает работать ради тех, кто ежедневно защищает страну, поддерживая ветеранов и их семьи на пути адаптации к гражданской жизни, отметили в организации.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" рассказали, как правильно поддержать ребенка защитника или защитницы. Главное правило – не обманывать и не отмалчиваться. Дети очень эмоционально испытывают фальшь, и это порождает еще больше страха. Однако правда должна быть дозирована.

