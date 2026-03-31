31 березня 2026, 15:17

Весна підтримки: на Чернігівщині провели форум для ветеранів та їхніх родин

Фото: ГО "Захист держави"
У Прилуках відбувся форум ветеранів та їхніх родин "Весна підтримки та нових можливостей", організований місцевим осередком ГО "Захист Держави". Подія об'єднала ветеранів війни, дружин, матерів та дітей захисників України

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

У межах заходу керівник обласного осередку Олег Обушний та очільниця районного осередку Олена Малик детально обговорили ветеранську політику та нові можливості для розвитку у цивільному житті – від освітніх ініціатив до підтримки ветеранського бізнесу.

"Ми бачимо цивільне життя не просто як повернення додому, а як старт для нових досягнень. Наша мета – дати ветеранам інструменти для реалізації свого потенціалу в професійній сфері та громаді", – підкреслив Олег Обушний.

Програма форуму включала фахову підтримку: соціометрію від психолога Альони Мусієнко, поради терапевта Наталії Степашко та презентацію фотохудожниці Євгенії Жежерун про можливості для реабілітації через мандрівки Україною.

Завершився захід творчим майстер-класом із виготовлення пасхальних прикрас.

"Для нашої команди критично важливо підтримувати родини діючих військовослужбовців та створювати умови для комфортного повернення ветеранів додому", – наголосила Олена Малик.

ГО "Захист Держави" продовжує працювати заради тих, хто щодня захищає країну, підтримуючи ветеранів та їхні родини на шляху адаптації до цивільного життя, наголосили в олрганізації.

Нагадаємо, раніше спеціалісти ГО "Захист Держави" розповіли, як правильно підтримати дитину захисника або захисниці. Головне правило – не обманювати і не відмовчуватись. Діти дуже емоційно відчувають фальш, і це породжує ще більше страху. Однак правда має бути дозованою.

