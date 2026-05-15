Защищал брата: в Ровенской области мужчина убил человека во сне

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области мужчину отправили в больницу. Ранее он убил двух человек

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в июле прошлого года. 23-летний мужчина был в гостях у 53-летнего знакомого и его 49-летнего брата. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Впоследствии между ними произошла ссора. После конфликта хозяин дома решил отомстить за брата: в подсобном помещении, где спал гость, нанес ему кухонным ножом не менее двух проникающих ударов в живот и спину.

На следующий день 49-летний мужчина нашел пострадавшего и вызвал медиков. Однако, к сожалению, парень скончался в больнице.

Эксперты пришли к выводу, что у подозреваемого было заболевание. Он не осознавал своих действий, не мог предсказать их последствия и управлять ими.

"В связи с этим следователь за процессуального руководства прокуратуры направил в суд ходатайство о применении к 53-летнему жителя села Колодязное принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в спецучреждение со строгим надзором, которое суд удовлетворил. Следовательно, обвиняемого из следственного изолятора поместили в специализированную больницу", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепре задержали мужчину =, убившего женщину. Шесть месяцев он скрывался от следствия.