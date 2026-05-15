15 мая 2026, 16:20

В Хмельницкой области во время проверки документов водитель расстрелял полицейских, есть погибший

Фото: Нацполиция
15 мая в селе Терловка Летичевской тергромады Хмельницкой области мужчина совершил нападение с оружием на полицейских. Это произошло во время проверки документов у водителя, лишённого права управления транспортными средствами по решению суда

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

По их информации, предварительно известно, что один полицейский погиб, другой получил телесные повреждения.

Мужчина с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождение и задержанию, сообщили в полиции.

"На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования.

