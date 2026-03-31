31 марта 2026, 13:57

Мандротерапия по-полтавски: семьи защитников побывали в Опишне

31 марта 2026, 13:57
Фото: ГО "Захист держави"
Семьи военных и ветеранов Полтавщины приняли участие в проекте "Мандротерапия", посетив Опишню для арттерапии, экскурсий и отдыха вместе

Об этом сообщила Полтавская районная ячейка ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Отмечается, что организация продолжает поддерживать не только ветеранов и национально-патриотическое воспитание, но и семейную реабилитацию и психологическое восстановление

В рамках совместного проекта с представителями Харьковщины и ОО "Рожденные быть сильными" семьи военнослужащих приняли участие в программе "Мандротерапия". Ее цель – изменить обстановку, отдохнуть, набраться новых впечатлений и провести время вместе.

Участники побывали в Опишне – столице украинского гончарства, посетили "Опишнянскую артель", где присоединились к мастер-классу по лепке из глины.

Кроме того, осмотрели экспозиции Национального музея-заповедника украинского гончарства и музея художественной семьи Кричевских.

Для многих это стало подлинной арттерапией и возможностью эмоционального обновления.

"Такие мероприятия – не просто экскурсии. Они дают поддержку, новые знакомства и ощущения единства, в которых сегодня особенно нуждаются семьи наших защитников и защитниц", – отмечают организаторы.

Полтавская ячейка ГО "Захист держави" планирует и дальше создавать пространство для восстановления и живого общения семей военных и ветеранов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине общественные организации и профсоюзы объединяют усилия, чтобы поддерживать украинских военных и помогать ветеранам в реабилитации и возвращении в мирную жизнь.

30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
