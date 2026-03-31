Мандротерапия по-полтавски: семьи защитников побывали в Опишне

Семьи военных и ветеранов Полтавщины приняли участие в проекте "Мандротерапия", посетив Опишню для арттерапии, экскурсий и отдыха вместе

Об этом сообщила Полтавская районная ячейка ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Отмечается, что организация продолжает поддерживать не только ветеранов и национально-патриотическое воспитание, но и семейную реабилитацию и психологическое восстановление

В рамках совместного проекта с представителями Харьковщины и ОО "Рожденные быть сильными" семьи военнослужащих приняли участие в программе "Мандротерапия". Ее цель – изменить обстановку, отдохнуть, набраться новых впечатлений и провести время вместе.

Участники побывали в Опишне – столице украинского гончарства, посетили "Опишнянскую артель", где присоединились к мастер-классу по лепке из глины.

Кроме того, осмотрели экспозиции Национального музея-заповедника украинского гончарства и музея художественной семьи Кричевских.

Для многих это стало подлинной арттерапией и возможностью эмоционального обновления.

"Такие мероприятия – не просто экскурсии. Они дают поддержку, новые знакомства и ощущения единства, в которых сегодня особенно нуждаются семьи наших защитников и защитниц", – отмечают организаторы.

Полтавская ячейка ГО "Захист держави" планирует и дальше создавать пространство для восстановления и живого общения семей военных и ветеранов.

