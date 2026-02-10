В Черкассах мужчина бросил боеприпас в работников ТЦК и полицейских

Фото: полиция

Происшествие случилось в Черкассах в понедельник, 9 февраля, на улице Елены Телиги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время проверки документов нарядом ТЦК и полиции мужчина начал вести себя агрессивно. Он отказался показать паспорт и бросил в сторону военных и правоохранителей гранату, которая взорвалась. Эксперты выясняют тип боеприпаса.

Полицейские установили злоумышленника – 55-летнего местного жителя. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении.

Задержанному грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища. Злоумышленника задержали.