В Черкассах мужчина бросил боеприпас в работников ТЦК и полицейских

10 февраля 2026, 10:54

В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских

Фото: полиция
Происшествие случилось в Черкассах в понедельник, 9 февраля, на улице Елены Телиги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время проверки документов нарядом ТЦК и полиции мужчина начал вести себя агрессивно. Он отказался показать паспорт и бросил в сторону военных и правоохранителей гранату, которая взорвалась. Эксперты выясняют тип боеприпаса.

Полицейские установили злоумышленника – 55-летнего местного жителя. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении.

Задержанному грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища. Злоумышленника задержали.

Черкассы взрыв полиция задержание происшествия Граната ТЦК
