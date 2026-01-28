На Чернігівщині офіцер ТЦК попався на хабарі $2 500 за "небойову" службу

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП Чернігівської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов'язаних

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, офіцер запропонував давньому знайомому корупційну схему ухилення від мобілізації. Він обіцяв через своє службове становище та "дружні зв'язки" вплинути на результати військово-лікарської комісії та забезпечити оформлення "потрібного" висновку про обмежену придатність до військової служби, що фактично звільняло від мобілізації до бойових підрозділів.

За таку послугу посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів США. Під час чергової передачі неправомірної вигоди його затримали "на гарячому".

Офіцеру повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах досудового розслідування правоохоронці перевіряють можливу причетність інших посадових осіб ТЦК та СП, а також членів ВЛК до аналогічних випадків протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.