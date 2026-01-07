На Чернігівщині розкрили схему на пальному для військової техніки: зловмисники заробили майже півмільйона

Фото: Нацполіція

На Чернігівщині викрили схему розкрадання коштів. Гроші виділялись на пальне для військової техніки

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, зловмисники до шляхових листів вносили недостовірні дані. Згодом отримані надлишки бензину та дизельного пального вони продавали. Гроші вони залили між собою. Відомо, що таким чином зловмисники "заробили" понад 400 тисяч гривень.

Організатором та його двома спільниками виявились службовці військової частини. Всі вони отримали підозри. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.