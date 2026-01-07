14:56  07 січня
Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру
14:21  07 січня
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
15:11  07 січня
На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 8 пасажирів
07 січня 2026, 19:20

На Чернігівщині розкрили схему на пальному для військової техніки: зловмисники заробили майже півмільйона

07 січня 2026, 19:20
Фото: Нацполіція
На Чернігівщині викрили схему розкрадання коштів. Гроші виділялись на пальне для військової техніки 

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, зловмисники до шляхових листів вносили недостовірні дані. Згодом отримані надлишки бензину та дизельного пального вони продавали. Гроші вони залили між собою. Відомо, що таким чином зловмисники "заробили" понад 400 тисяч гривень.

Організатором та його двома спільниками виявились службовці військової частини. Всі вони отримали підозри. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
05 січня 2026, 17:10
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
30 грудня 2025, 15:42
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
"У мене є увага чоловіків": співачка Олена Тополя розповіла, чи готова вона до нових стосунків після розлучення
07 січня 2026, 19:45
Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимом
07 січня 2026, 18:50
Буде подорожчання: як зміняться ціни на каву в 2026 році
07 січня 2026, 18:30
Росіяни вдарили по двох портах Одещини: пошкоджена інфраструктура, є жертви
07 січня 2026, 18:17
Цінники будуть зростати: експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році
07 січня 2026, 18:00
Масована атака на Кривий Ріг: є поранені
07 січня 2026, 17:25
Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловік
07 січня 2026, 16:52
Зеленський розповів, чим займатиметься Буданов на посаді голови Офісу президента
07 січня 2026, 16:23
У Харкові суддя збила дітей: поліція шукає свідків ДТП
07 січня 2026, 16:05
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
