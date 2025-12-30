14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 15:42

В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей

30 декабря 2025, 15:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

СБУ и Нацполиция разоблачили в Киеве адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Задокументировано, как фигурант требовал у руководства одной из столичных компаний 100 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал свою помощь в "решении" налоговых вопросов, по словам адвоката, присутствующих в бухгалтерии предприятия.

Фигурант утверждал бизнесменам, что у него якобы есть инсайдерская информация от контролирующих органов и если предприниматели откажутся платить ему, то им придется отчислить в государственный бюджет почти 1 млрд грн штрафа. Он регулярно оказывал давление на своих жертв, используя манипуляции и психологическое давление", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств адвокату и его сообщнику поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения).

Как сообщалось, в Киеве разоблачили адвокатов. Они зарабатывали на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

СБУ полиция Киев адвокат схема
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
