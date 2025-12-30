В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей

иллюстративное фото: из открытых источников

СБУ и Нацполиция разоблачили в Киеве адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Задокументировано, как фигурант требовал у руководства одной из столичных компаний 100 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал свою помощь в "решении" налоговых вопросов, по словам адвоката, присутствующих в бухгалтерии предприятия.

Фигурант утверждал бизнесменам, что у него якобы есть инсайдерская информация от контролирующих органов и если предприниматели откажутся платить ему, то им придется отчислить в государственный бюджет почти 1 млрд грн штрафа. Он регулярно оказывал давление на своих жертв, используя манипуляции и психологическое давление", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств адвокату и его сообщнику поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения).

Как сообщалось, в Киеве разоблачили адвокатов. Они зарабатывали на мужчинах, желающих избежать мобилизации.