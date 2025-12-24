11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
10:59  24 декабря
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 11:49

Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки

24 декабря 2025, 11:49
Фото: pixabay
Суд объявил приговор мужчине, который в Ровно в 2023 году изнасиловал 13-летнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что сначала злоумышленник и потерпевшая общались через мессенджер. Мужчина отправлял девочке текстовые сообщения сексуального характера, а также демонстрировал свои половые органы во время видеозвонков. Позже мужчина приехал в Ровно и пригласил девочку на встречу. В съемной квартире он ее изнасиловал.

Когда ребенок не вернулся домой вечером, родители обратились к правоохранителям, которые задержали обидчика в квартире с девочкой.

В ходе следствия в телефоне мужчины обнаружили файлы с детской порнографией.

Сейчас суд объявил злоумышленнику приговор – пожизненное лишение свободы.

Напомним, Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

