В Киеве будут судить мужчину за кражу пылесоса из частного дома на Троещине

Фото: полиция

В суд направили обвинительный акт против мужчины, который проник в чужой частный дом на Троещине, а после совершенного скрылся на Буковине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление было совершено в начале декабря. Житель Троещины обратился в полицию с заявлением о краже робота-пылесоса и наличных из его дома.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, отжав раму окна. Впоследствии его задержали.

Фигурант – неоднократно судимый за имущественные преступления 37-летний уроженец Запорожской области. После совершения преступления мужчина уехал на Буковину. Правоохранители изъяли украденный им робот-пылесос в ломбарде в Черновцах.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Досудебное расследование завершено, следователи направили материалы обвинительного акта в суд. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

