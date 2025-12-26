Один погибший и девять раненых: в Чернигове завершили поисковые работы после атаки
В Чернигове завершены аварийно-розыскные работы на месте попадания российского беспилотника по жилому дому
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки погиб один человек. Еще девять жителей получили травмы разной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители.
Поврежденный дом потерпел разрушения, специалисты оценивают масштабы ущерба и решают вопросы дальнейших восстановительных работ.
По данным ОВА, россияне направили на Чернигов и область 13 ударных дронов.
Напомним, в ночь на 25 декабря в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Также произошли пожары в результате ударов по нескольким объектам энергетической инфраструктуры города.