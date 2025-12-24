Стало известно, сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются более 34 тысяч гражданских лиц

Об этом сообщил начальник отдела Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Сергей Гончаров, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в настоящее время в зону активных боевых действий входят населенные пункты 22 общины. По состоянию на конец 2025 г. в этих населенных пунктах остается 34 482 человека.

Гончаров отметил, что из подконтрольных украинским властям населенных пунктов Донетчины с февраля 2022 года эвакуировано более 1 миллиона 320 тысяч человек, среди них более 202 тысяч детей и около 47 тысяч человек с инвалидностью.

Как сообщалось, украинские войска с тяжелыми боями покинули важный населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Северске.