19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 19:29

Стало известно, сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области

24 декабря 2025, 19:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются более 34 тысяч гражданских лиц

Об этом сообщил начальник отдела Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Сергей Гончаров, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в настоящее время в зону активных боевых действий входят населенные пункты 22 общины. По состоянию на конец 2025 г. в этих населенных пунктах остается 34 482 человека.

Гончаров отметил, что из подконтрольных украинским властям населенных пунктов Донетчины с февраля 2022 года эвакуировано более 1 миллиона 320 тысяч человек, среди них более 202 тысяч детей и около 47 тысяч человек с инвалидностью.

Как сообщалось, украинские войска с тяжелыми боями покинули важный населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Северске.

