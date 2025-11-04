Нічна атака дронів на Чернігівщині: під ударом ринок та будинки
Вночі 4 листопада російські військові знову атакували безпілотниками місто Новгород-Сіверський
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаус, передає RegioNews.
Ворог поцілив по будинкам мирних мешканців та місцевому ринку. Інформації про постраждалих наразі немає.
Посадовець зазначив, що минулої доби під ударами були прикордонні громади – росіяни здійснили 31 обстріл.
Нагадаємо, 3 листопада в Борзнянській громаді на Чернігівщині під час польових робіт загинули двоє фермерів через детонацію російського безпілотника.
