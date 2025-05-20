Житель Тернопольщины хотел приобрести авто, а потерял почти 130 тысяч гривен
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства мошенничества, в результате которого 52-летний житель Тернопольской области потерял более 128 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам пострадавшего, он нашел объявление на популярной онлайн-платформе. Автомобиль предлагали по довольно выгодной цене.
После этого продавец настоял на предоплате – мол, чтобы не ехать впустую, нужно перечислить половину стоимости автомобиля. Мужчина побрился на эти условия и перевел на указанный банковский счет более 128 тысяч гривен.
Как только средства поступили на счет "продавца", связь с ним оборвалась.
Правоохранители открыли уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.
Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.