Житель Тернопольщины хотел приобрести авто, а потерял почти 130 тысяч гривен

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства мошенничества, в результате которого 52-летний житель Тернопольской области потерял более 128 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам пострадавшего, он нашел объявление на популярной онлайн-платформе. Автомобиль предлагали по довольно выгодной цене.

После этого продавец настоял на предоплате – мол, чтобы не ехать впустую, нужно перечислить половину стоимости автомобиля. Мужчина побрился на эти условия и перевел на указанный банковский счет более 128 тысяч гривен.

Как только средства поступили на счет "продавца", связь с ним оборвалась.

Правоохранители открыли уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.