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В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Корюковского района по факту незаконной порубки деревьев в лесу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует RegioNews.

В июне 2022 – январе 2023 года мужчина нанял работников, которые по его указанию вырубали деревья бензопилами на самозалесенном участке площадью 16 га.

Экспертиза показала, что незаконная вырубка леса нанесла ущерб государству на более 32 млн гривен.

Часть древесины на 117 тыс. гривен 37-летний фигурант успел продать одному из деревообрабатывающих предприятий района.

Мужчине грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области мужчину будут судить за порубку дубов на заповедной территории.