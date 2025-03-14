На Черниговщине будут судить мужчину, который незаконно нарубил в лесу деревьев на 32 млн грн
В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Корюковского района по факту незаконной порубки деревьев в лесу
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует RegioNews.
В июне 2022 – январе 2023 года мужчина нанял работников, которые по его указанию вырубали деревья бензопилами на самозалесенном участке площадью 16 га.
Экспертиза показала, что незаконная вырубка леса нанесла ущерб государству на более 32 млн гривен.
Часть древесины на 117 тыс. гривен 37-летний фигурант успел продать одному из деревообрабатывающих предприятий района.
Мужчине грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области мужчину будут судить за порубку дубов на заповедной территории.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Пограничники уничтожили замаскированные позиции россиян на Юге
14 марта 2025, 03:40В Ужгороде строитель сорвался с седьмого этажа: мужчина скончался
14 марта 2025, 03:20Улов более чем на 230 тысяч: на Полтавщине задержали двух браконьеров
14 марта 2025, 03:08"Сделайте над собой усилия": писательница Ирэна Карпа сделала замечания украинцам за границей
14 марта 2025, 02:50На Закарпатье мужчина разжигал печь и отравился угарным газом
14 марта 2025, 02:25Душили, били молотом и топором: на Житомирщине двух мужчин и женщину осудили за убийство товарища
14 марта 2025, 02:17На Волыни дельцы вместо дизтоплива продавали фальсификат
14 марта 2025, 01:55Спрятался в спальном мешке: на границе с Польшей задержали 23-летнего киевлянина
14 марта 2025, 01:36На Львовщине произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобиль и мотоцикл
14 марта 2025, 01:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »