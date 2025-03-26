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Полиция возбудила уголовное дело по факту действий местных властей при проведении работ по благоустройству и благоустройству территории в селе Ивковцы Прилукского района, где могли быть похоронены жертвы Голодомора

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

На месте работала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и опросила местных жителей.

Досудебное расследование продолжается, полицейские продолжают изучать необходимую документацию по поводу наличия захоронений времен Голодомора на участке выполненных работ и готовят запросы в соответствующие органы.

На ситуацию отреагировал Национальный музей Голодомора-геноцида. В учреждении обратились к местным властям с требованием восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать соответствующим образом.

Ранее журналисты телеканала "Прилуки" зафиксировали, как на месте предполагаемого захоронения работала техника. Местные жители, чьи родственники могли быть похоронены на этом участке, заявили, что им не сообщали о проведении работ.

Напомним, ранее во Львовской области мужчину приговорили к 9 годам заключения за надругательство над могилами воинов.