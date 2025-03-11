В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии

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Полицейские расследуют обстоятельства случившегося в Черниговском районе трагического случая: дети провалились под лед, погиб 9-летний мальчик

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Трагедия произошла накануне. В селе Малый Листвен Репкинской территориальной громады трое детей в возрасте около 8, 9 и 12 лет играли вблизи реки, и в какой-то момент решили выйти на тонкий лед. Лед треснул, и дети провалились.

Крики о помощи услышала прохожая односельчанка. Женщина сумела вытащить промокшего, но живого 12-летнего парня и тело его захлебнувшегося младшего 9-летнего брата.

Младший мальчик в трагический момент находился ближе к берегу и практически не пострадал.

Полицейские в очередной раз отмечают: выход на лед опасно, особенно весной.

Помните важнейшие правила, способные сохранить вам жизнь:

Не выходить на тонкий лед!

Не приближаться к трещинам, промоинам и местам, где лед покрыт снегом.

Не оставлять детей без присмотра на льду.

Не выходить на лед в одиночку, особенно в темное время суток.

Напомним, на Днепропетровщине двое детей провалились под лед и утонули. Тело первого мальчика достали на глубине два метра, в 80 метрах от берега. В противном случае двое детей провалились под лед, но одного не удалось спасти: тело 7-летнего мальчика нашли спасатели.