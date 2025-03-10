Трагедия на Черниговщине: дети провалились под лед, погиб 9-летний мальчик
В Черниговской области погиб ребенок. Это случилось, когда дети провалились под лед. Двух из них удалось спасти прохожим
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
На Черниговщине произошла трагедия в селе Малый Листвен. Трое малолетних мальчиков провалились под лед на реке Белоус. Двоих детей спасли прохожие. Третьего девятилетнего мальчика, к сожалению, не удалось вовремя вытащить из воды.
Брата погибшего мальчика (13-летнего подростка) госпитализировали. Еще одного ребенка, 8-летнего мальчика, забрали домой родственники.
"Родители! Еще раз призываем напоминать детям об опасности выхода на тонкий лед. Особенно в период неустойчивых температур", - призывают спасатели.
Напомним, что 10 марта на Днепропетровщине двое детей провалились под лед и утонули. Тело первого мальчика достали на глубине два метра, в 80 метрах от берега. В противном случае двое детей провалились под лед, но одного не удалось спасти: тело 7-летнего мальчика нашли спасатели.