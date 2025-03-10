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В Черниговской области погиб ребенок. Это случилось, когда дети провалились под лед. Двух из них удалось спасти прохожим

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

На Черниговщине произошла трагедия в селе Малый Листвен. Трое малолетних мальчиков провалились под лед на реке Белоус. Двоих детей спасли прохожие. Третьего девятилетнего мальчика, к сожалению, не удалось вовремя вытащить из воды.

Брата погибшего мальчика (13-летнего подростка) госпитализировали. Еще одного ребенка, 8-летнего мальчика, забрали домой родственники.

"Родители! Еще раз призываем напоминать детям об опасности выхода на тонкий лед. Особенно в период неустойчивых температур", - призывают спасатели.

Напомним, что 10 марта на Днепропетровщине двое детей провалились под лед и утонули. Тело первого мальчика достали на глубине два метра, в 80 метрах от берега. В противном случае двое детей провалились под лед, но одного не удалось спасти: тело 7-летнего мальчика нашли спасатели.