На Чернігівщині діти провалились під кригу: поліція розповіла подробиці трагедії

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Поліцейські розслідують обставини трагічного випадку, який трапився в Чернігівському районі: діти провалилися під кригу, загинув 9-річний хлопчик

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Трагедія трапилася напередодні. У селі Малий Листвен Ріпкинської територіальної громади троє дітей віком близько 8, 9 та 12 років гралися поблизу річки, і в якийсь момент вирішили вийти на тонку кригу. Лід тріснув, і діти провалилися.

Крики про допомогу почула перехожа односельчанка. Жінка зуміла витягти змоклого, але живого 12-річного хлопця та тіло його молодшого 9-річного брата, який захлинувся.

Найменший хлопчик у трагічний момент перебував найближче до берега і практично не постраждав.

Поліцейські вкотре наголошують: виходин на кригу небезпечно, особливо навесні.

Пам'ятайте найважливіші правила, які здатні зберегти вам життя:

Не виходити на тонку кригу!

Не наближатись до тріщин, промоїн та місць, де крига покрита снігом.

Не залишати дітей без нагляду на льоду.

Не виходити на кригу поодинці, особливо в темний час доби.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє дітей провалились під кригу і потонули. Тіло першого хлопчика дістали на глибині два метри, за 80 метрів від берега. В іншому випадку - двоє дітей провалились під кригу, але одного не вдалось врятувати: тіло 7-річного хлопчика знайшли рятувальники.