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У Чернігівщині загинула дитина. Це сталось коли діти провалились під кригу. Двох з них вдалось врятувати перехожим

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Чернігівщині сталась трагедія в селі Малий Листвен. Троє малолітніх хлопчиків провалилися під кригу на річці Білоус. Двох дітей врятували перехожі. Третього, дев'ятирічного хлопчика, на жаль, не вдалось вчасно витягнути з води.

Брата загиблого хлопчика (13-річного підлітка) госпіталізували. Ще одну дитину, 8-річного хлопчика, забрали додому родичі.

"Батьки! Вкотре закликаємо нагадувати дітям про небезпеку виходу на тонку кригу. Особливо у період нестійких температур", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, що 10 березня на Дніпропетровщині двоє дітей провалились під кригу і потонули. Тіло першого хлопчика дістали на глибині два метри, за 80 метрів від берега. В іншому випадку - двоє дітей провалились під кригу, але одного не вдалось врятувати: тіло 7-річного хлопчика знайшли рятувальники.