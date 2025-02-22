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Спецпредставитель США посетил раненых украинских военных
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22 февраля 2025, 16:11

Спецпредставитель США посетил раненых украинских военных

22 февраля 2025, 16:11
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фото: Х/generalkellogg
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Специальный представитель США по России и Украине Кит Келлог посетил украинских защитников в Ирпенском военном госпитале

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает RegioNews.

В госпитале его сопровождал посол США Бриджит Бринк.

"Эмоциональный визит в украинский Ирпенский военный госпиталь сегодня, чтобы посетить раненых бойцов/людей с ампутированными конечностями с послом Бринк (ред.посол США в Украине Бриджит Бринк). Быть с этими воинами – вот почему президент Трамп абсолютно прав на прекращение этой войны." эллог в соцсети Х.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом.

Известно, что Кит Келлог прибыл в Киев с визитом 19 февраля. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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