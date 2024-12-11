Шанс на новую жизнь: маленький донор из Одесского региона спас 5 человек

фото: Институт сердца МОЗ Украины

В Одесской области подросток стал донором для 5 человек

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Институт сердца Минздрава Украины.

Как отмечается в сообщении, 13-летний парень из Одесской области скончался от кровоизлияния мозга, а 35-летний Игорь из Киева – в результате ДТП. По предварительному согласию членов семей умерших, их органы получили наиболее нуждающиеся в них люди.

Таким образом, на праздник Дня Святого Николая младшим и взрослым пациентам Института сердца были сделаны важные операции:

Маргарита, 35 лет, мать пятерых детей из Николаевской области, получила новые легкие. Последние 5 лет она боролась с тяжелым заболеванием легких, 2 года вынуждена была жить в доме престарелых из-за нужды в специальном уходе. Тихон, 8 лет, из Днепропетровской области получил сердце. У мальчика развилась дилятационная кардиомиопатия после тяжелого вирусного заболевания. Игорь, 35 лет, из Киева также получил сердце. Он ждал трансплантации более двух лет. Последний месяц был в реанимации под механической поддержкой кровообращения.

Все пациенты чувствуют себя хорошо и будут проходить реабилитацию.

Благодаря подростку из Одессы спасены 5 человек. Органы мужчины из Киевщины сохранили жизнь 4 украинцам.

Напомним, ранее команда киевских и львовских трансплантологов впервые в Украине провела операцию по пересадке комплекса сердце-легкие.