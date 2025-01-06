Во Львовской области из реки вытащили тело женщины

Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

В Стрыйском районе Львовской области представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям извлекли из реки тело погибшей женщины

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, информирует RegioNews .

По информации спасателей, 5 января в 11:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Довжки Стрыйского района в реке Довжанко обнаружено тело утопленницы.

На место происшествия выехали спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части города Сколе.

Погибшей оказалась местная жительница 1975 года рождения. Спасатели извлекли тело женщины из реки и передали работникам полиции.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 1 января в Черниговской области на озере Плоске, вблизи поселка Десна обнаружили тело жителя Деснянской территориальной громады 1960 года рождения, который 29 декабря ушел на рыбалку и скрылся.