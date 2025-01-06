03:25  06 января
Бойцы ГУР показали, как охотятся на бронетехнику и РЭБы оккупантов
02:20  06 января
В Ровно в ДТП пострадали 5 человек: у женщины сломаны обе ноги
00:30  06 января
За неделю ВСУ ликвидировали более 10,5 тысяч российских оккупантов
UA | RU
UA | RU
06 января 2025, 12:11

Во Львовской области из реки вытащили тело женщины

06 января 2025, 12:11
Читайте також українською мовою
Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области
Читайте також
українською мовою

В Стрыйском районе Львовской области представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям извлекли из реки тело погибшей женщины

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, информирует RegioNews .

По информации спасателей, 5 января в 11:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Довжки Стрыйского района в реке Довжанко обнаружено тело утопленницы.

На место происшествия выехали спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части города Сколе.

Погибшей оказалась местная жительница 1975 года рождения. Спасатели извлекли тело женщины из реки и передали работникам полиции.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 1 января в Черниговской области на озере Плоске, вблизи поселка Десна обнаружили тело жителя Деснянской территориальной громады 1960 года рождения, который 29 декабря ушел на рыбалку и скрылся.

Черниговская область ГСЧС утопленники
На Черниговщине под колеса поезда попал человек
02 января 2025, 19:30
На Черниговщине обнаружили тело мужчины, пропавшего в конце декабря
02 января 2025, 08:30
В Ровно двое детей отравились угарным газом
28 декабря 2024, 17:30
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Оккупанты из артиллерии и беспилотников обстреляли поселок на Херсонщине: последствия
06 января 2025, 11:57
На Винничине мужчина надругался над мемориалом павшим воинам
06 января 2025, 11:45
В МАГАТЭ заявили об очередных взрывах вблизи Запорожской АЭС
06 января 2025, 11:35
В полиции показали последствия дроновой атаки в Киевской области
06 января 2025, 11:23
На оккупированной Луганской области россияне обустроили военный полигон
06 января 2025, 11:11
В Покровской общине во время российских обстрелов ранены пять человек
06 января 2025, 10:35
"Быстрое решение" относительно войны в Украине: чего не понимает Запад
06 января 2025, 10:19
Россия ночью запустила по Украине почти 130 дронов: результаты работы ПВО
06 января 2025, 10:03
В Киеве неизвестный пытался сжечь флажки на Майдане Незалежности
06 января 2025, 09:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »