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28 ноября 2024, 22:08

Из пограничного села на Черниговщине эвакуировали тяжелобольного мужчину

28 ноября 2024, 22:08
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фото: полиция
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Из села в Семеновской общине Черниговщины, расположенном в трех километрах от границы с РФ, полицейские эвакуировали тяжелобольного мужчину, который находился в бессознательном состоянии

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В полицию с такой просьбой 27 ноября обратились местные работники экстренной медицинской помощи.

Село постоянно обстреливается российскими войсками.

"Полицейские прибыли по указанному адресу и на руках перенесли больного мужчину в свой служебный автомобиль, после чего вывезли в более безопасную часть общины. Там пациент был успешно передан бригаде экстренной медицинской помощи", — отмечают в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что из приграничных населенных пунктов Сумской области нужно эвакуировать еще около 20 тысяч гражданских.

эвакуация война полиция Черниговская область
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