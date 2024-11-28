З прикордонного села на Чернігівщині евакуювали тяжкохворого чоловіка

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З села у Семенівській громаді Чернігівщини, яке розташоване за три кілометри від кордону з РФ, поліцейські евакуювали тяжкохворого чоловіка, що перебував в непритомному стані

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

До поліції з таким проханням 27 листопада звернулися місцеві працівники екстреної медичної допомоги.

Село постійно обстрілюється російськими військами.

"Поліцейські прибули за вказаною адресою та на руках перенесли хворого чоловіка до свого службового автомобіля, після чого вивезли у безпечнішу частину громади. Там пацієнта було успішно передано бригаді екстреної медичної допомоги", — зазначають в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з прикордонних населених пунктів Сумської області треба евакуювати ще близько 20 тисяч цивільних.