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На днях, 24 ноября, вблизи села Новодаровка Пологовского района, где продолжаются активные боевые действия, военные рф расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела", – говорится в сообщении прокуратуры.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, ранее в Донецкой области российские захватчики расстреляли безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Это произошло в начале ноября в районе Угледара.

Также в ноябре вблизи села Петровка Покровского района россияне пленили пятерых военных ВСУ и расстреляли их.