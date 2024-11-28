Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Новодаровки на Запорожье
На днях, 24 ноября, вблизи села Новодаровка Пологовского района, где продолжаются активные боевые действия, военные рф расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
"Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела", – говорится в сообщении прокуратуры.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Напомним, ранее в Донецкой области российские захватчики расстреляли безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Это произошло в начале ноября в районе Угледара.
Также в ноябре вблизи села Петровка Покровского района россияне пленили пятерых военных ВСУ и расстреляли их.