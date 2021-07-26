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26 июля 2021, 11:49 5

В Черниговской области отец топором зарубил сына

26 июля 2021, 11:49 5
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области 47-летний мужчина зарубил топором своего 21-летнего сына, потому что тот пытался остановить его пьянство

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию области.

Инцидент произошел в одном из сел Куликовской общины Черниговского района. В полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что ее 21-летний односельчанин найден мертвым в своем доме.

Полицейские установили, что к убийству юноши может быть причастен его 47-летний отец. По словам односельчан, они с сыном жили вдвоем.

Долгое время они конфликтовали из-за пьянства отца, чему сын пытался противодействовать. Полицейские задержали 47-летнего хозяина квартиры, который признался в содеянном.

Напомним, недавно во Львове сын убил мать.

Чернигов полиция криминал убийство смерти

 
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