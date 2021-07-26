У Чернігівській області батько сокирою зарубав сина

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У Чернігівській області 47-річний чоловік зарубав сокирою свого 21-річного сина, бо той намагався зупинити його пияцтво

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію області.

Інцидент стався в одному з сіл Куликівської громади Чернігівського району. До поліції подзвонила місцева мешканка, яка розповіла, що її 21-річного односельця знайдено мертвим у своїй хаті.

Поліцейські встановили, що до вбивства юнака може бути причетним його 47-річний батько. За словами односельців, вони із сином мешкали удвох.

Тривалий час вони конфліктували через пияцтво батька, чому син намагався протидіяти. Поліцейські затримали 47-річного господаря помешкання, який зізнався у скоєному.

Нагадаємо, нещодавно у Львові син вбив матір.