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26 липня 2021, 11:49 11

У Чернігівській області батько сокирою зарубав сина

26 липня 2021, 11:49 11
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Фото з відкритих джерел
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У Чернігівській області 47-річний чоловік зарубав сокирою свого 21-річного сина, бо той намагався зупинити його пияцтво

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію області.

Інцидент стався в одному з сіл Куликівської громади Чернігівського району. До поліції подзвонила місцева мешканка, яка розповіла, що її 21-річного односельця знайдено мертвим у своїй хаті.

Поліцейські встановили, що до вбивства юнака може бути причетним його 47-річний батько. За словами односельців, вони із сином мешкали удвох.

Тривалий час вони конфліктували через пияцтво батька, чому син намагався протидіяти. Поліцейські затримали 47-річного господаря помешкання, який зізнався у скоєному.

Нагадаємо, нещодавно у Львові син вбив матір.

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