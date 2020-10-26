Довыборы в Раду на Черниговщине: Ляшко отстает от кандидата "Слуги народа"

В довыборах в Верховную Раду в 208 округе приняли участие 50,03% избирателей

В довыборах в Верховную Раду в 208 округе приняли участие 50,03% избирателей

Фото: Facebook

В Черниговской области на промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатном избирательном округе лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

ЦИК обработала 16,08% участковых протоколов, продолжается подсчет голосов.

По предварительным подсчетам, больше всего голосов получили:

Анатолий Гунько, "Слуга народа" – 34,49% голосов;

Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 33,45%;

Людмила Давиденко, самовыдвиженка – 23,50%.

У остальных кандидатов голосов менее 5%.

Ранее сообщалось, что Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.

Напомним, выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ексглава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.