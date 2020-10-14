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14 жовтня 2020, 17:45 8

На Чернігівщині трапилася бійка зі стріляниною поблизу агітаційного намету "ОПЗЖ"

14 жовтня 2020, 17:45 8
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Фото: Нацполіція Чернігівської області
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У центрі Бобровиці Чернігівської області невідомі особи пошкодили агітаційну палатку політичної партії, чиї переконання вони не підтримують. Згодом конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що один з місцевих мешканців 1981 року народження попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати його. Жінка покликала на місце події керівника партійного осередку. Коли останній прийшов до намету, між чоловіками зав’язався конфлікт.

Спочатку активіст зіпсував агітаційний намет, а потім в ході бійки представник партії вистрелив в опонента із револьвера під патрон Флобера, поціливши у плече. Обидва чоловіки написали заяви до поліції.

Слідчі відкрили провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що карається штрафом, громадськими або виправними роботами. У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка.

Окрім того, поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який зіпсував агітаційний намет. Згідно зі ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство карається штрафами, громадськими або виправними роботами з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом.

За даними місцевих ЗМІ, агітаційний намет належав партії "Опозиційний блок – За життя".

Нагадаємо, сьогодні у Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності".

стрілянина поліція ОПЗЖ бійка Чернігівська область агітація
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