Нефть негде хранить: цены на топливо могут обвалиться до нуля
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на CNN.
"Рынок начинает сигнализировать о том, что не только нет спроса на эту нефть, но в конечном итоге ее некуда девать", - заявил старший энергетический аналитик Neuberger Berman Джефф Уил.
Другими словами, хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, корабли и трубопроводы могут в конечном итоге достичь пределов своей емкости, чего не было с 1998 года, согласно Goldman Sachs.
По его словам, хотя основные цены на нефть, такие как West Texas Intermediate и Brent, торгуются от 20 долларов за баррель, некоторые региональные цены недавно упали до однозначных цифр.
Как отмечает издание, один вариант хранения: загрузка всей дополнительной нефти на корабли. По данным аналитиков JBC Energy, около 20% мирового парка очень крупных перевозчиков сырой нефти могут стать плавучими хранилищами, но и это не поглотит излишки.
По словам аналитиков, этот нефтяной избыток создает сценарий, когда цены на некоторые неизвестные сорта нефти уже фактически опустились ниже нуля. В таком случае части производителям нефти придется платить только за то, чтобы у них забрали топливо.
По прогнозам Rystad Energy, крупные остановки производства нефти ожидаются в апреле и мае. Старые, менее продуктивные нефтяные скважины, скорее всего, будут закрыты первыми. Даже самые сильные нефтяные компании США говорят, что сократят расходы и производство.
В конечном счете, отрасль может потерять до 5 миллионов баррелей в день объема поставок нефти, говорят аналитики.
При этом они отмечают, что слабый спрос, вызванный пандемией коронавируса, не будет длиться вечно. В конце концов, авиакомпании снова поднимутся в воздух и начнут покупать реактивное топливо, а американские водители будут покупать больше бензина, когда вернутся к работе.
"Но к этому моменту нефтяная промышленность может не добывать столько нефти, сколько раньше, потому что скважины закрыты. Сегодняшний нефтяной избыток может внезапно перерасти в завтрашний дефицит нефти, что приведет к росту цен", - пишет издание.
Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта в АМКУ заявили, что из-за сильнейшего обвала мировых цен на нефть не следует ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС.
26 марта крупные сети АЗС Украины снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.
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