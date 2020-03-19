Похмелье, а не коронавирус: что на самом деле произошло с госпитализированной в Нежине женщиной

Жительница Нежина Черниговской области, которую 18 марта доставили в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию, была нетрезвая

Фото:depositphotos

Жительница Нежина Черниговской области, которую 18 марта доставили в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию, была нетрезвая

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "MyNizhin”.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Проявлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром присутсвуют. Да, сейчас она находится в боксе, ведь мы, как врачи, приняли все необходимые меры, и пробудет там до получения нами результатов материалов, которые мы отправили в столицу”, - прокомментировал ситуацию генеральный директор Нежинской центральной городской больницы Александр Костырко.

38-летняя женщина сама вызвала медиков. Пожаловалась на кашель, боль в горле и высокую температуру. Сказала, что на днях вернулась из Италии. Пациентку госпитализировали и осмотрели в приемном покое. Признаков ОРВИ и коронавирусной инфекции не нашли. Однако, сделали все необходимые анализы и отправили их в столичную лабораторию.

Как информировали RegioNews ранее, 18 марта о том, что в регионе женщина, вероятно, заразилась COVID-19, сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.