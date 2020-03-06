В Черниговской области госпитализировали гастарбайтера, вернувшегося из России с температурой 39,3
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенка в facebook.
"Утро оказался обескураживающим. Ночью на КПП "Грэмьяч" Новгород-Северского района в рейсовом автобусе "Москва-Киев" при пирометрии был выявлен больной с температурой 39,3 С", - говорится в сообщении.
Собран оперативный штаб при Управлении здравоохранения. Выяснено, что мужчина находился на заработках в России. Он рассказал, что спал в холодном помещении и заболел. Болеет неделю, у него насморк и кашель.
Бригада экстренной медицинской помощи, которая выехала на КПП, осмотрела больного, пассажиров автобуса и водителя. Больного доставили в инфекционное отделение КНП "Новгород-Северской ЦРБ".
Больному проведено цито-тест и обследование врачами-инфекционистами, поставлен клинический диагноз - грипп В. Вероятность коронавируса исключена. На руки выданы подтверждающие документы. Мужчина согласился остаться еще на некоторое время в больнице.
Пассажирам раздали дезинфекционные средства. Автобус отправлен по маршруту.
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 14:04 06 марта На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка
- 13:57 06 марта В Полтаве горожане просили президента разрешить избрать мэра
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука