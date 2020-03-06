В Черниговской области госпитализировали гастарбайтера, вернувшегося из России с температурой 39,3

Медики осмотрели больного, пассажиров автобуса и водителя автобуса "Москва-Киев"

Медики осмотрели больного, пассажиров автобуса и водителя автобуса "Москва-Киев"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенка в facebook.

"Утро оказался обескураживающим. Ночью на КПП "Грэмьяч" Новгород-Северского района в рейсовом автобусе "Москва-Киев" при пирометрии был выявлен больной с температурой 39,3 С", - говорится в сообщении.

Собран оперативный штаб при Управлении здравоохранения. Выяснено, что мужчина находился на заработках в России. Он рассказал, что спал в холодном помещении и заболел. Болеет неделю, у него насморк и кашель.

Бригада экстренной медицинской помощи, которая выехала на КПП, осмотрела больного, пассажиров автобуса и водителя. Больного доставили в инфекционное отделение КНП "Новгород-Северской ЦРБ".

Больному проведено цито-тест и обследование врачами-инфекционистами, поставлен клинический диагноз - грипп В. Вероятность коронавируса исключена. На руки выданы подтверждающие документы. Мужчина согласился остаться еще на некоторое время в больнице.

Пассажирам раздали дезинфекционные средства. Автобус отправлен по маршруту.