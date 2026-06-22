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22 июня 2026, 09:29

Погибли женщина и ее 17-летняя дочь: в Николаеве объявили подозрение виновнику смертельного ДТП

22 июня 2026, 09:29
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Фото: полиция
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Полицейские задержали и сообщили о подозрении водителю Audi, который в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Николаеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло 20 июня около 22:15 в районе регулируемого перекрестка на пересечении проспекта Центрального и улицы Защитников Николаева. Столкнулись автомобили Audi и Citroen C3, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

В результате удара водитель Citroen погибла на месте. Двух 17-летних пассажирок, дочерей погибшей, госпитализировали. Впоследствии одна из девушек от полученных тяжелых травм скончалась в больнице. За жизнь второй девушки продолжают бороться медики.

Правоохранители задержали 31-летнего водителя Audi. Мужчина был за рулем пьяным – в его крови зафиксировали 2,51 промилле алкоголя.

21 июня задержанному объявили подозрение по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Прикарпатье задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и въехал в летнюю площадку на АЗС. В результате аварии травмировались шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних.

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