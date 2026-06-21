На Черкащині п’яний чоловік підірвав гранату на власному подвір’ї

Фото: поліція Черкаської області

20 червня, близько півночі, до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Ягубець Уманського району

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, 41-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату та кинув її на власному подвір’ї.

Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення обох ніг. Його доставили до лікарні, де медики надають медичну допомогу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів.