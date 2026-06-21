На Черкащині водійка "під градусом" врізалася в дерево, травмовано двох дітей
20 червня близько 20:00 у селі Богодухівка Золотоніського району 40-річна водійка автомобіля "Daewoo Lanos", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила аварію, у якій травмувалися дві 7-річні пасажирки
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Дітей з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
За попередніми даними, жінка, рухаючись вулицею Рички, не дотрималася безпечної швидкості, не впоралася з керуванням і виїхала на узбіччя, після чого автомобіль наїхав на дерево та паркан.
Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування показало 1,8 проміле алкоголю в крові.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що зранку 20 червня на автодорозі М-03 у селі Копили Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти транспортних засобів.