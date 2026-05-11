13:18  11 травня
У Дніпрі біля вокзалу напівоголений чоловік виліз на балкон і погрожує стрибнути
11:41  11 травня
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 15:35

На Черкащині двоє чоловіків влаштували "полювання" на авто військових

11 травня 2026, 15:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Соснівський районний суд міста Черкаси призначив вирок двом чоловікам за диверсію і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Вони підпалили авто військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Ввечері 25 серпня 2024 року обвинувачені підпалили релейну шафу залізниці. Уже зранку наступного дня вони підпалили два автомобілі. Машини належали військовим. Одне авто згоріло повністю, а друге практично врятував працівник автозаправки, який зміг вчасно погасити полум'я.

За ці підпали чоловіки отримали гроші. За залізницю вони отримали 4 тисячі гривень, а за автомобілі - близько 10 тисяч гривень. При цьому за другу машину замовник відмовився платити, тому що вона не згоріла повністю.

На суді чоловіки визнали провину. Вони пояснили, що не думали про наслідки, а просто хотіли заробити грошей. Тоді незнайомець запропонував гроші за підпал різних обʼєктів і вони погодилися на підпал релейної шафи, адресу якої назвав замовник. Коли вони захотіли ще більше "роботи", вони обрали підпал військових автомобілів, які потім самі знайшли на вулицях міста.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі обом чоловікам.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть 33-річного чоловіка, який підпалював авто містян та військових.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
палії суд Черкаська область
На Волині судили агента РФ, який "звітував" росіянам про військові об'єкти Польщі
09 травня 2026, 22:45
У Дніпрі заступник голови благодійного фонду працював на РФ
07 травня 2026, 18:55
СБУ викрила військового-іноземця, який "зливав" дані росіянам
04 травня 2026, 21:55
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на пляжі
11 травня 2026, 16:40
Оточили та вимагали документи: у Дніпрі чоловік накинувся на ТЦК із ножем
11 травня 2026, 16:15
На Черкащині в ДТП травмувалися двоє людей
11 травня 2026, 15:59
Розвідники показали, як полюють на росіян на Запорізькому напрямку
11 травня 2026, 15:55
Заманював у гості, поки мати на роботі: у Києві затримали сусіда за розбещення 9-річної дівчинки
11 травня 2026, 15:27
Окупанти не встигли сховатися: FPV-дрон ЗСУ завдав точного удару
11 травня 2026, 14:53
The Economist: парад у Москві показав провали РФ і зростання переваги України
11 травня 2026, 14:34
У Черкасах судили українського військового, який працював на росіян
11 травня 2026, 14:25
Евакуація з лайнера MV Hondius: у двох людей виявили хантавірус
11 травня 2026, 13:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »