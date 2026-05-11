На Черкащині двоє чоловіків влаштували "полювання" на авто військових

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Ввечері 25 серпня 2024 року обвинувачені підпалили релейну шафу залізниці. Уже зранку наступного дня вони підпалили два автомобілі. Машини належали військовим. Одне авто згоріло повністю, а друге практично врятував працівник автозаправки, який зміг вчасно погасити полум'я.

За ці підпали чоловіки отримали гроші. За залізницю вони отримали 4 тисячі гривень, а за автомобілі - близько 10 тисяч гривень. При цьому за другу машину замовник відмовився платити, тому що вона не згоріла повністю.

На суді чоловіки визнали провину. Вони пояснили, що не думали про наслідки, а просто хотіли заробити грошей. Тоді незнайомець запропонував гроші за підпал різних обʼєктів і вони погодилися на підпал релейної шафи, адресу якої назвав замовник. Коли вони захотіли ще більше "роботи", вони обрали підпал військових автомобілів, які потім самі знайшли на вулицях міста.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі обом чоловікам.

