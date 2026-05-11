Эвакуация из лайнера MV Hondius: у двух человек обнаружили хантавирус

У двух человек подтвержден положительный тест на хантавирус после эвакуации из круизного лайнера MV Hondius

По словам министера здравоохранения Франции Стефани Рист, у французской пассажирки, которую эвакуировали с судна, тест на вирус оказался положительным. Ее состояние, по данным медиков, ухудшается.

Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что у одного из 17 эвакуированных американцев тест на штамм вируса Andes показал слабоположительный результат. У еще одного человека зафиксированы легкие симптомы.

По данным испанских властей, в рамках эвакуационной операции с судна было вывезено 94 человека из 19 стран мира. Это произошло через 41 день после выхода лайнера из южной Аргентины и через девять дней после обнаружения первого случая инфекции.

По информации AFP, судно находится на дозаправке и, как ожидается, отправится в Нидерланды с примерно 30 членами экипажа. Среди них остаются четыре гражданина Украины, которые будут обеспечивать переход лайнера.

Вспышка хантавируса на лайнере: что известно

Круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельное путешествие из Аргентины с посещением Антарктиды, Фолклендских островов и других регионов.

Во время рейса на борту внезапно скончался 70-летний гражданин Нидерландов, а затем его 69-летняя жена. В целом по состоянию на 4 мая сообщалось по меньшей мере о трех погибших на судне.

По данным ВОЗ, на лайнере была зафиксирована вспышка хантавируса – вирусной инфекции, которая передается от животных к человеку, чаще всего из-за контакта с грызунами или их выделениями.

Обычно хантавирусы не передаются между людьми, однако известно о редком варианте – вирусе Анд, который может передаваться от человека к человеку. Именно этот тип, по данным сообщений, обнаружили по меньшей мере у пяти человек на борту MV Hondius.

Вероятно, первыми инфицированными стали пожилые пассажиры из Нидерландов, путешествовавшие по Южной Америке и посещавшие регионы, где могут проживать грызуны – переносчики вируса.

На момент происшествия на судне находились 170 пассажиров и 71 член экипажа, включая врача. После обнаружения вспышки лайнер стал на якорь у Кабо-Верде, где люди находились в изоляции.

Впоследствии судно прибыло в Тенерифе, поскольку, по данным ВОЗ, там есть необходимые возможности для медицинского обследования и реагирования.

На борту лайнера также находятся пять украинцев. Одного из них планируется эвакуировать.