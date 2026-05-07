В Днепре заместитель председателя благотворительного фонда работал в РФ

Мужчина был выходцем из Краматорска, ранее уже имевшего проблемы с законом. Из соцсетей правоохранители узнали, что благотворительный фонд, где он был заместителем председателя, по меньшей мере до конца 2024 года занималась помощью детям и пожилым людям, раздавала гуманитарную помощь эвакуированным в Донецкой области.

Однако в марте 2025 года мужчина познакомился в соцсети с представителем РФ и согласился за деньги совершать поджоги на железной дороге. В течение апреля 2025-го обвиняемый четыре раза поджигал одни и те же два релейных шкафа на станции Деевка. По его словам, куратора он обманывал, что это разные объекты, фотографируя их с разного ракурса и меняя цвет.

Камеры магазинов зафиксировали, как обвиняемый покупал растворитель для поджогов. Рядом с ним была женщина с ребенком. Своей вины он на суде не возражал. По его словам, он якобы хотел получить деньги, но раскаивается.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

