14:30  07 мая
В Житомирской области мужчина жестоко убил друга
10:29  07 мая
В Одесской области во время купания в затопленном карьере утонул 15-летний парень
09:08  07 мая
В Днепре взорвался припаркованный автомобиль: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
07 мая 2026, 18:55

В Днепре заместитель председателя благотворительного фонда работал в РФ

07 мая 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Новокодацкий районный суд города Днепра признал гражданина виновным в диверсии. Он был заместителем председателя благотворительного фонда

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Мужчина был выходцем из Краматорска, ранее уже имевшего проблемы с законом. Из соцсетей правоохранители узнали, что благотворительный фонд, где он был заместителем председателя, по меньшей мере до конца 2024 года занималась помощью детям и пожилым людям, раздавала гуманитарную помощь эвакуированным в Донецкой области.

Однако в марте 2025 года мужчина познакомился в соцсети с представителем РФ и согласился за деньги совершать поджоги на железной дороге. В течение апреля 2025-го обвиняемый четыре раза поджигал одни и те же два релейных шкафа на станции Деевка. По его словам, куратора он обманывал, что это разные объекты, фотографируя их с разного ракурса и меняя цвет.

Камеры магазинов зафиксировали, как обвиняемый покупал растворитель для поджогов. Рядом с ним была женщина с ребенком. Своей вины он на суде не возражал. По его словам, он якобы хотел получить деньги, но раскаивается.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне вражеского агента, готовившего разведку для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп на правобережье области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог суд Днепр
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Авиаудар по селу Счастливое в Запорожье: есть раненые и разрушения
07 мая 2026, 20:15
В Николаевской области из-за атаки БпЛА вспыхнуло горючее на предприятии
07 мая 2026, 19:57
Во Львове служащий на железной дороге получал ежемесячную "дань": подробности схемы
07 мая 2026, 19:35
ВСУ поразили российский носитель "Калибров" в Каспийском море
07 мая 2026, 19:17
Силы обороны поразили "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в глубоком тылу РФ
07 мая 2026, 18:56
В Киеве водитель "под кайфом" убегал от полиции и сбил женщину
07 мая 2026, 18:27
На Закарпатье начал работу уникальный центр по привлечению грантов
07 мая 2026, 17:59
В Прикарпатье 20-летний юноша создал банду, которая обворовывала счета военных и пенсионеров
07 мая 2026, 17:47
Эксследователь времен Януковича готовил теракты против военных
07 мая 2026, 17:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »