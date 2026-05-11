В Черкассах судили украинского военного, работавшего на россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что военный работал с сотрудником 3 направления 9 управления Департамента оперативной информации федеральной службы безопасности Российской Федерации. С конца мая и до начала сентября 20025 года украинский военный передавал россиянину штатную структуру воинской части.

В частности, военный передавал "куратору" скриншоты группового чата пилотов БпЛА, копии документов боевых распоряжений командира и фото зданий воинской части в городе Кропиницком, фотографии карты минирования позиций на линии боевого столкновения, прислал фото собственного военного билета с отметкой о назначении на должность.

Когда военного задерживали, у него обнаружили психотропное вещество. Закладку, которую он купил в соцсетях, он подобрал на улице в Черкассах.

На суде военный признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, он в воинской части в Черкассах исполнял обязанности делопроизводителя, но в марте 2025-го самовольно оставил службу, потому что не нашел общий язык с новым командованием. Уже к концу мая с ним связались россияне и предложили деньги.

На поджоги авто он не согласился, однако предложил информацию о воинской части в Кропивницком. По словам мужчины, из-за стресса на военной службе у него возникла наркозависимость. Он ушел в СЗЧ и не мог трудоустроиться, потому согласился на предложение спецслужб РФ, чтобы заработать деньги на наркотики. Русские платили ему на криптогаманец.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

