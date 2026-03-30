30 марта 2026, 14:17

В Черкасской области военнослужащий сбил подростка на "зебре"

30 марта 2026, 14:17
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который 27 марта совершил ДТП в Черкасской области, в результате которого тяжело травмирован 15-летний парень

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, около 17:00 водитель, двигаясь по населенному пункту, не выбрал безопасной скорости и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка. В этот момент другой водитель остановился перед "зеброй", чтобы пропустить детей, однако военнослужащий этого не сделал.

Парень получил тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали.

На месте происшествия работники ГБР зафиксировали следы ДТП, изъяли автомобиль и допросили свидетелей.

Проверка показала, что водитель находился в трезвом состоянии.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, полиция сообщила о подозрении мужчине, который пьяным совершил смертельное ДТП в селе Заречье Надворнянского района. Авария произошла 15 марта около 19:00. Водитель наехал на двух сестер-пешеходов и скрылся с места происшествия. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте, а ее 23-летнюю сестру госпитализировали.

ДТП ПДД Черкасская область подросток военный пешеходный переход
В ДТП на Хмельниччине погибла 28-летняя женщина, двое детей находятся в реанимации
30 марта 2026, 12:29
Смертельное ДТП в Полтавской области: автомобиль влетел в отбойник и загорелся
30 марта 2026, 08:09
Масштабное ДТП на Житомирщине: столкнулись семь автомобилей, среди пострадавших – дети
27 марта 2026, 01:14
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
30 марта 2026, 16:06
На Днепропетровщине ремонт дорог "переоценили" в 300 тысяч
30 марта 2026, 15:45
В Украине март завершится дождливой погодой
30 марта 2026, 15:42
В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
30 марта 2026, 15:29
На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн
30 марта 2026, 15:11
В Харькове монахи занимались сексом с несовершеннолетними девушками и снимали это на видео
30 марта 2026, 14:58
В Херсоне дрон атаковал микроавтобус, мужчина получил тяжелые ранения
30 марта 2026, 14:32
Умер известный актер и народный артист Украины
30 марта 2026, 14:25
В Киеве из-за такси продавали наркотики
30 марта 2026, 13:55
