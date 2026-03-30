В Черкасской области военнослужащий сбил подростка на "зебре"

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который 27 марта совершил ДТП в Черкасской области, в результате которого тяжело травмирован 15-летний парень

По данным следствия, около 17:00 водитель, двигаясь по населенному пункту, не выбрал безопасной скорости и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка. В этот момент другой водитель остановился перед "зеброй", чтобы пропустить детей, однако военнослужащий этого не сделал.

Парень получил тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали.

На месте происшествия работники ГБР зафиксировали следы ДТП, изъяли автомобиль и допросили свидетелей.

Проверка показала, что водитель находился в трезвом состоянии.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, полиция сообщила о подозрении мужчине, который пьяным совершил смертельное ДТП в селе Заречье Надворнянского района. Авария произошла 15 марта около 19:00. Водитель наехал на двух сестер-пешеходов и скрылся с места происшествия. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте, а ее 23-летнюю сестру госпитализировали.