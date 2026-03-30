ДТП произошло 29 марта около 12:30 в селе Абазовка Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Daewoo Lanos во время движения столкнулся с отбойником и загорелся.

К сожалению, в результате ДТП водитель погиб на месте. Его личность устанавливается.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

