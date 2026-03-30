30 марта 2026, 12:29

В ДТП на Хмельниччине погибла 28-летняя женщина, двое детей находятся в реанимации

30 марта 2026, 12:29
Фото: Национальная полиция
На Хмельниччине правоохранители задержали водителя, который стал причиной ДТП, в результате которой погибла 28-летняя мать и получили травмы двое ее малолетних детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 29 марта около 20:35 вблизи села Давыдковцы Хмельницкого района.

39-летний житель Кропивницкого, управляя автомобилем Mazda CX-5, допустил столкновение с Daewoo Matiz под управлением 28-летней местной жительницы.

В результате аварии водитель Daewoo Matiz погибла на месте. Ее двое малолетних детей, 1 и 6 лет, получили травмы и были госпитализированы в реанимацию Хмельницкой городской детской больницы.

Также пострадала 26-летняя пассажирка Mazda CX-5 – ей была оказана медицинская помощь на месте.

Водителя Mazda CX-5 полицейские задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Житомирской области столкнулись семь автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек. Среди них двое детей – 7-летний мальчик и 6-летняя девочка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

ДТП ПДД Хмельницкая область дети реанимация женщина
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
