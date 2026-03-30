В ДТП на Хмельниччине погибла 28-летняя женщина, двое детей находятся в реанимации

На Хмельниччине правоохранители задержали водителя, который стал причиной ДТП, в результате которой погибла 28-летняя мать и получили травмы двое ее малолетних детей

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что авария произошла 29 марта около 20:35 вблизи села Давыдковцы Хмельницкого района.

39-летний житель Кропивницкого, управляя автомобилем Mazda CX-5, допустил столкновение с Daewoo Matiz под управлением 28-летней местной жительницы.

В результате аварии водитель Daewoo Matiz погибла на месте. Ее двое малолетних детей, 1 и 6 лет, получили травмы и были госпитализированы в реанимацию Хмельницкой городской детской больницы.

Также пострадала 26-летняя пассажирка Mazda CX-5 – ей была оказана медицинская помощь на месте.

Водителя Mazda CX-5 полицейские задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

