На Черкащині військовослужбовець збив підлітка на "зебрі"

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який 27 березня скоїв ДТП у Черкаській області, унаслідок якої тяжко травмовано 15-річного хлопця

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 17:00 водій, рухаючись населеним пунктом, не обрав безпечної швидкості та на нерегульованому пішохідному переході збив підлітка. У цей момент інший водій зупинився перед "зеброю", щоб пропустити дітей, однак військовослужбовець цього не зробив.

Хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження, його госпіталізували.

На місці події працівники ДБР зафіксували сліди ДТП, вилучили автомобіль та допитали свідків.

Перевірка показала, що водій перебував у тверезому стані.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру чоловіку, який п'яним скоїв смертельну ДТП у селі Заріччя Надвірнянського району. Аварія сталася 15 березня близько 19:00. Водій наїхав на двох сестер-пішоходів і втік із місця події. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці, а її 23-річну сестру госпіталізували.