30 березня 2026, 14:17

На Черкащині військовослужбовець збив підлітка на "зебрі"

30 березня 2026, 14:17
Фото: ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який 27 березня скоїв ДТП у Черкаській області, унаслідок якої тяжко травмовано 15-річного хлопця

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 17:00 водій, рухаючись населеним пунктом, не обрав безпечної швидкості та на нерегульованому пішохідному переході збив підлітка. У цей момент інший водій зупинився перед "зеброю", щоб пропустити дітей, однак військовослужбовець цього не зробив.

Хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження, його госпіталізували.

На місці події працівники ДБР зафіксували сліди ДТП, вилучили автомобіль та допитали свідків.

Перевірка показала, що водій перебував у тверезому стані.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру чоловіку, який п'яним скоїв смертельну ДТП у селі Заріччя Надвірнянського району. Аварія сталася 15 березня близько 19:00. Водій наїхав на двох сестер-пішоходів і втік із місця події. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці, а її 23-річну сестру госпіталізували.

ДТП ПДР Черкаська область підліток військовий пішохідний перехід
У ДТП на Хмельниччині загинула 28-річна жінка, двоє дітей в реанімації
30 березня 2026, 12:29
Смертельна ДТП на Полтавщині: автівка влетіла у відбійник та загорілася
30 березня 2026, 08:09
Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися сім автомобілів, серед постраждалих – діти
27 березня 2026, 01:14
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
30 березня 2026, 16:06
На Дніпропетровщині ремонт доріг "переоцінили" на 300 тисяч
30 березня 2026, 15:45
В Україні березень завершиться дощовою погодою
30 березня 2026, 15:42
На Харківщині створили приватний підрозділ ППО
30 березня 2026, 15:29
На Хмельниччині поліція затримала наркоторговців зі "солями" на 1,5 млн грн
30 березня 2026, 15:11
У Харкові монахи займалися сексом із неповнолітніми дівчатами і знімали це на відео
30 березня 2026, 14:58
У Херсоні дрон атакував мікроавтобус, чоловік отримав тяжкі поранення
30 березня 2026, 14:32
Помер відомий актор і народний артист України
30 березня 2026, 14:25
У Києві через таксі продавали наркотики
30 березня 2026, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Всі публікації »
