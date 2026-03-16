До 50 тис. пачок сигарет щодня: на Черкащині ліквідували підпільну фабрику

На Черкащині викрили підпільну тютюнову фабрику, яка щодня виробляла до 50 тисяч пачок сигарет

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що до схеми були причетні семеро мешканців Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Підозрювані налагодили незаконне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів у складському приміщенні на околиці Умані. Там встановили промислові лінії та організували повний цикл виготовлення продукції, забезпечивши фабрику резервними джерелами живлення для безперервної роботи.

Готові сигарети збували по всій Україні через роздрібні торговельні мережі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

лінію повного циклу виробництва сигарет;

майже 296 тис. пачок готової продукції;

95 мішків ферментованого тютюну;

пакувальні матеріали та 138 рулонів сигаретного паперу;

понад 36 тис. доларів США;

вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Попередня вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 30 млн грн.

