16 березня 2026, 11:34

До 50 тис. пачок сигарет щодня: на Черкащині ліквідували підпільну фабрику

Скриншот із відео
На Черкащині викрили підпільну тютюнову фабрику, яка щодня виробляла до 50 тисяч пачок сигарет

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що до схеми були причетні семеро мешканців Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Підозрювані налагодили незаконне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів у складському приміщенні на околиці Умані. Там встановили промислові лінії та організували повний цикл виготовлення продукції, забезпечивши фабрику резервними джерелами живлення для безперервної роботи.

Готові сигарети збували по всій Україні через роздрібні торговельні мережі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • лінію повного циклу виробництва сигарет;
  • майже 296 тис. пачок готової продукції;
  • 95 мішків ферментованого тютюну;
  • пакувальні матеріали та 138 рулонів сигаретного паперу;
  • понад 36 тис. доларів США;
  • вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Попередня вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 30 млн грн.

Нагадаємо, на Буковині викрили масштабний збут контрафактних сигарет. Під час обшуків правоохоронці вилучили 425 коробів сигарет – понад 212 тисяч пачок контрафакту майже двох десятків торговельних марок. Орієнтовна ринкова вартість вилученого перевищує 30 млн грн.

прокуратура виробництво Черкаська область сигарети підпільний цех склад
Майже 900 вейпів у стелі: на Львівщині затримали контрабанду в мікроавтобусі
12 березня 2026, 11:53
У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн
10 березня 2026, 14:26
На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники Сумського загону показали, як ефектно нищать окупантів
16 березня 2026, 12:55
На Хмельниччині іномарка вилетіла з дороги в дерево: водій загинув, пасажир у лікарні
16 березня 2026, 12:49
Запоріжжя під обстрілом: із-під завалів врятували жінку та 15-річну дівчину
16 березня 2026, 12:23
Вибух у комунальній квартирі у Києві: чоловік хизувався гранатою перед сусідами
16 березня 2026, 12:07
Напад на патрульних у Запоріжжі: загинув військовий, який самовільно залишив частину
16 березня 2026, 11:58
В Одесі сміттєвоз на смерть збив чоловіка
16 березня 2026, 11:46
СБУ затримала дезертира, який коригував російські атаки по Дніпру
16 березня 2026, 11:27
Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП на Львівщині
16 березня 2026, 11:10
На Волині жінка поранила знайому ножем: підозрювана затримана
16 березня 2026, 10:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
