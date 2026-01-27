18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 20:06

Четверо загиблих і один поранений: подробиці стрілянини по правоохоронцях на Черкащині

27 січня 2026, 20:06
Фото: Національна поліція України
Під час спецоперації на Черкащині правоохоронці зазнали смертельного нападу, унаслідок якого загинули четверо поліцейських

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Черкащині під час спецоперації загинули четверо поліцейських, ще один отримав поранення. Трагедія сталася сьогодні в селі Нехворощ Черкаського району. Правоохоронці проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого жителя до тяжкого злочину, скоєного минулого року.

Четверо поліцейських загинули на місці

За даними слідства, чоловік 1967 року народження, побачивши поліцію, втік із місця проживання, прихопивши автоматичну зброю. Він сховався у лісі та відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях під час заходів із розшуку та затримання. Унаслідок стрілянини четверо поліцейських загинули, п’ятого госпіталізували з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці.

Під час обшуку його домоволодіння правоохоронці виявили схрон із боєприпасами, гранатами, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Наразі тривають слідчі та оперативні дії для встановлення всіх обставин інциденту та можливої причетності інших осіб.

Досудове розслідування здійснює поліція Черкаського району. Встановлюються усі деталі події, а також походження вилученої зброї та наркотиків.

Нагадаємо, на Черкащині 27 січня 59-річний колишній військовослужбовець у бронежилеті влаштував засідку в лісопосадці та з автоматичної зброї розстріляв чотирьох поліцейських, які прибули на місце події.

Як повідомлялось, 27 січня у Черкаській області під час затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство, відбулась стрілянина. Внаслідок інциденту загинули четверо поліцейських.

стрілянина злочин Черкаська область поранення загибель військовий поліцейське авто поліцейський
